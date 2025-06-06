2 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak milli maçlar...

Haber Merkezi
Liglerin sona ermesinin ardından gözler milli maçlara çevrildi.
Uluslar Ligi maçlarının başlamasının ardından futbolseverler maçların hangi kanallarda yayınlanacağını merak ediyor.
Futbolseverler TV8,5 kanalının bugün şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.
TV8,5 kanalı birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 1 müsabaka ve 1 hazırlık karşılaşması TV8,5 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangisi? İşte bugünün maç programı...
6 Haziran Cuma
19:00 Bulgaristan - Güney Kıbrıs
21:45 Norveç - İtalya (TV8,5)