2 malzeme jantları yeni gibi yapıyor! Karıştırıp silmek yetiyor

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Zamanla kirlenen, lekelerle kaplanan ve eski parlaklığını kaybeden jantlarınızı yepyeni gibi yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay! Üstelik pahalı temizlik ürünlerine veya saatlerce uğraşmaya gerek yok.

Sadece iki 'beyaz' malzemeyi karıştırın, jantlarınıza sürün ve 10 dakika bekleyin… Sonuç: Pırıl pırıl, tertemiz jantlar! Bu basit ama etkili yöntemle aracınızın görünümünü baştan yaratabilirsiniz.

Aracının yalnızca teknik açıdan değil aynı zamanda temizlik açısında da her daim kendini göstermesini isteyenler bu yöntem tam size göre. İşte, iki malzeme ile 10 dakikada jantları fabrikadan yeni çıkmış gibi yapan o yöntem…

2 MALZEME YETİYOR

Arabanın jantlarında biriken kir tabakasından kurtulmak meğer her evde bulunan o iki malzemeyle anında temizleniyormuş.

Uygulayacağınız bu yöntemde kullanacağınız karbonat ve diş macunu, jantlarınızı fabrikadan yeni çıkmış gibi yapmaya yardımcı olurken aynı zamanda oldukça ekonomik olduğundan vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.

Karışımı elde etmek için ise orta boy bir kapta, kalın bir macun oluşturmak için karbonatı diş macunu ile karıştırmakla başlayın. Uygulamadan önce, mevcut tozları gidermek için jantları nemli bir bezle silin.

Daha sonra iyice karıştırdığınız karbonat ve diş macunu karışımını jantlara uygulayın. Macun jantın tüm yüzeyine sürülmeli ve mümkün olduğunca fazla kiri çıkarmak için iyice kaplamalısınız.

Macunu jantlara tamamen yaydıktan sonra, karışımın etkisini göstermesi için 5 ila 10 dakika kadar beklemeniz gerekecek. Bu süre içinde karbonat, bölgede kalabilecek kir ve yağ tabakasını temizleyecek. Sürenin sonunda ıslak bir bez yardımıyla jantların yüzeyindeki macunu temizleyin ve nasıl fabrikadan yeni çıkmış gibi pırıl pırıl duruyorlar görün.