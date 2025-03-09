2 resim arasındaki 10 farkı 20 saniyede bulabilen çıkmadı! Şimdi sıra sizde...

Hüseyin Topuz

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı bulmacalar sosyal medyanın en popüler ve dikkat çekici içerikleri arasında bulunuyor.

Bu tarz bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılıyor.

İnternette paylaşılan bir bulmacada kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkları en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmak için sadece 20 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkların kaç tanesini bulabileceksiniz...

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

İki resim arasında 10 tane fark yer alıyor. Yalnızca çok dikkatli bakan insanlar bu 10 farkı 20 saniyede bulabiliyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 10 farkı bulabildiniz mi? Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı dairelerin arasında yer alıyor...