20 Mayıs reyting sonuçları: Kral Kaybederse dizisi zirveyi bakın kime kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 MAYIS SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de Esra Erol'da programı zirveyi kaptı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Kral Kaybederse yer aldı.

AB grubunda Bahar dizisi birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada Kral Kaybederse, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.