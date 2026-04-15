Dünyanın en iyi 15 kalecisi açıklandı: Süper Lig’den bir isim listede

Dünyanın en iyi kalecilerinin belirlendiği yeni liste futbol gündemine damga vurdu.

Uluslararası spor platformu The Athletic tarafından hazırlanan sıralamada, oyuncuların yalnızca bu sezonki performansları değil, uzun vadeli istikrarları, elit seviyede gösterdikleri süreklilik ve oyuna yaptıkları katkı da dikkate alındı.

Bu kriterler nedeniyle, formda bir sezon geçiren bazı önemli kalecilerin liste dışında kalması ise dikkat çekti.

İşte dünyanın en iyi 15 kalecisi:

DÜNYANIN EN İYİ KALECİLERİ

1. Thibaut Courtois (Real Madrid/Belçika)

2. Gianluigi Donnarumma (Manchester City/İtalya)

3. Alisson (Liverpool/Brezilya)

4. Manuel Neuer (Bayern Münih/Almanya)

5. Mike Maignan (Milan/Fransa)

6. Emiliano Martinez (Aston Villa/Arjantin)

7. David Raya (Arsenal/İspanya)

8. Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)

9. Joan Garcia (Barcelona/İspanya)

10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/İsviçre)

11. Jordan Pickford (Everton/İngiltere)

12. Yann Sommer (Inter/İsviçre)

13. Unai Simon (Athletic Bilbao/İspanya)

14. Diogo Costa (Porto/Portekiz)

15. Ederson (Fenerbahçe/Brezilya)