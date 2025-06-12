20 yıllık havayolu devi uçuşlarını durduruyor: Yolculara ücret iadesi yapılacak

Haber Merkezi

Singapur merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Jetstar Asia, 31 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Qantas Grubu’nun iştiraki olan şirket, artan operasyonel maliyetler ve yoğun rekabet ortamı nedeniyle bu zor kararı aldığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, tedarikçi maliyetlerinde yüzde 200’e varan artış, yükselen havaalanı ücretleri ve bölgesel pazardaki yoğun rekabet, sürdürülebilirliği imkansız hale getirdi.

Kapanma süreciyle birlikte 500’den fazla çalışanın iş akdi sona erecek.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Jetstar Asia, yolcuların mağdur olmaması adına tam ücret iadesi yapacağını ve bazı uçuşların Qantas Group’a bağlı diğer havayollarına aktarılabileceğini belirtti.

Ayrıca önümüzdeki yedi hafta boyunca uçuşlar kademeli olarak azaltılacak, etkilenen yolcular ise bireysel olarak bilgilendirilecek.

Qantas Grubu, Jetstar Asia’nın kapanmasının ardından Jetstar Airways ve Jetstar Japan gibi diğer iştiraklerinin operasyonlarında herhangi bir aksama olmayacağını belirtti.

Grup, söz konusu kararın yalnızca Singapur merkezli operasyonları kapsadığını ve diğer markaların faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini vurguladı.