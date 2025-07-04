20 yıllık restoran zinciri kepenk indirdi! Tüm şubeleri kapanıyor

Birleşik Krallık’ta 20 yıl boyunca Asya mutfağının sevilen temsilcilerinden biri olan Ping Pong restoran zinciri, tüm şubelerini kapatarak faaliyetlerine son verdi.

2005 yılında ünlü restorancı Kurt Zdesar tarafından kurulan marka, özellikle geniş et-balık menüsü ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyordu.

Kuruluşundan sonraki dört yıl içinde 13 şubeye ulaşarak hızlı bir büyüme kaydeden Ping Pong, zirve döneminde yalnızca Londra’da 12 farklı lokasyonda hizmet veriyordu.

Ancak bu başarı öyküsü, ekonomik zorluklar ve sektördeki değişen dinamikler nedeniyle sona erdi.

Şirket, kapanış haberini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Kapanış haberini Instagram üzerinden duyuran şirket, "Bitti. 20 unutulmaz yılın ardından, tüm Ping Pong şubeleri artık kalıcı olarak kapandı.” dedi.

Paylaşıma “Yaratıcılık, lezzet ve ruhla dolu bağımsız bir misafirperverlik markası olarak inşa ettiğimiz şeyden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz.” sözleriyle devam etti.

Kaynak: The Sun