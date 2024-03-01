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2024 polis alımları: POMEM 31.Dönem başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı 2024

2024 polis alımları: POMEM 31.Dönem başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı 2024 2024 yeni polis alımı başvuru süreci, polis olmak isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Bu yıl 10 bin polis, eğitimlerden başarılı olunması sonucunda göreve başlayacak. Peki, POMEM 31.Dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? Polis alımları tarihleri...