2024 polis alımları: POMEM 31.Dönem başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı 2024

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Polis olma hayali kuranlar, amacına ulaşmak için Polis Akademisi'nden gelecek duyuruları bekliyor.
POMEM 31. Dönem başvuruları kapsamında 2024 yılında 10 bin polis alınacağı açıklandı.
Başvuruyu kaçırmak istemeyenler sıklıkla "polis alımı ne zaman", "pomem 31.dönem başvuruları", gibi başlıkları araştırıyor.
Gözler EGM'den beklenen açıklamada...
Peki, 2024 polis alımları ne zaman? POMEM 31.dönem başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
POMEM başvurusu ne zaman 2024?
2024 yılı yeni polis alımı için başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
31. Dönem POMEM başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin resmi duyuru Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak.
Açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.