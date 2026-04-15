Android kullanıcıları dikkat: Telefonunuzu yavaşlatan bu 3 uygulamayı hemen silin

Yeni bir telefon aldığınızda her şey ışık hızında çalışırken, birkaç ay sonra neden kasmaya başladığını hiç düşündünüz mü?

Cevap genellikle donanımda değil, arka planda çalışan yazılımlarda gizli.

Özellikle yüksek RAM ve depolama tüketen uygulamalar, cihazın yavaşlamasına ve pil ömrünün hızla tükenmesine neden olabilir.

İşte telefonları ciddi şekilde yavaşlatan uygulamalar:

1. Gereksiz temizleme uygulamaları

Bu uygulamalar sürekli arka planda çalışarak RAM’i zorlayabiliyor. Uzmanlar, Android sisteminin zaten kendi optimizasyon mekanizmasına sahip olduğunu ve bu tür uygulamaların çoğu zaman faydadan çok zarar getirdiğini belirtiyor.

2. Sürekli çalışan antivirüs uygulamaları

Bazı antivirüs uygulamaları, gerçek zamanlı tarama yaptığı için işlemciyi sürekli meşgul edebiliyor. Bu durum hem performansı düşürüyor hem de pil tüketimini artırıyor.

3. Aşırı reklam içeren ücretsiz uygulamalar

Özellikle oyun ve yardımcı araç kategorisindeki bazı ücretsiz uygulamalar, yoğun reklam ve arka plan süreçleri nedeniyle sistemi yorabiliyor. Bu tür uygulamalar veri tüketimini artırıyor ve cihazın genel hızını olumsuz etkiliyor.