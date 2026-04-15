İOKBS Giriş Belgesi 2026: Bursluluk sınav yeri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı.

Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler sınavda ter dökecek.

26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan İOKBS için sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulanıyor.

Bursluluk Sınavı fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Peki, 2026 İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2026

İOKBS sınav yerleri ve giriş belgelerinin önümüzdeki hafta ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

SONUÇ TARİHİ

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak