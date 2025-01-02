Hüseyin Topuz

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcı ile buluşmaya devam ediyor.

2023 yılında 19.583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg'un 2024 yılı rakamları merak uyandırdı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre satışlar 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artış gösterdi.

Peki, 2024 yılında kaç adet Togg satıldı? İşte trafikteki toplam Togg sayısı...

Togg'dan yapılan açıklamada "2024’te 30.093 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk." ifadelerine yer verildi.

Böylece trafikteki toplam T10X sayısı 49.676'ya ulaştı.