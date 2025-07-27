2025 Milletler Ligi Finali: İtalya - Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın çeyrek finalde veda ettiği 2025 Millet Ligi’nde final heyecanı yaşanıyor. Şampiyonun belirleneceği finalde İtalya ve Brezilya karşı karşıya gelecek. Peki, İtalya- Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?