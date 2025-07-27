2025 Milletler Ligi Finali: İtalya - Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde şampiyon belli oluyor.
Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları’nın ardından gözler şimdi dev finale çevrildi.
Finalde iki güçlü ekip, Brezilya ile İtalya, kupayı kazanmak için parkede kozlarını paylaşacak.
Final mücadelesi, Polonya’nın Lodz kentindeki 13.800 kişilik Atlas Arena’da oynanacak.
Turnuvanın en dikkat çeken takımları arasında yer alan iki ekip, 26 Temmuz 2025 Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.
Peki, İtalya.- Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak?
İTALYA - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Son şampiyon İtalya, zorlu finalde Brezilya ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma, 26 Temmuz Pazar günü saat 21:00’de, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da başlayacak.
Dev final, Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.