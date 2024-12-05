2025 Şivlilik ne zaman? Şivlilik hangi tarihte başlıyor?

Hüseyin Topuz

Konya'da eski yıllardan bu yana yaşatılan şivlilik geleneği her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır.

2025 yılına sayılı günler kala "Şivlilik ne zaman" sorusu son günlerde sık sık gündeme gelmeye başladı.

Üç ayların gelişininin yıllardır bu gelenek ile kutlandığı Konya'da çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Yıllardır yaşatılan bu kültür her sene büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Özellikle çocukların büyük bir heyecanla beklediği şivlilik için geri sayım başladı.

Peki, 2025 şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte o tarih...

2025 şivlilik ne zaman?

Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden bir gün önce gece başlamaktadır. Buna göre şivlilik 2 Ocak 2025 günü başlayacak.