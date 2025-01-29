2025 sizin yılınız! İşte yılan burcu ve özellikleri...

Yağmur Dinç

Çin, 2025 yeni yılını "Yılan Yılı" olarak kutluyor.

Astroloji ile ilgilenenler ise, bu konuya dair birçok detayı araştırıyor; özellikle "yılan burcu".

Çin astrolojisi, her bir yıl için bir hayvan burcu belirleyen eski bir inanç sistemine dayanır ve 12 yıllık döngülerle çalışır. Bu döngüde Yılan, 6. burç olarak yer alır.

Yılan burcu, genellikle derinlik, gizem, zeka ve karizma ile ilişkilendirilir. Bu burç, Çin astrolojisinin en karmaşık ve ilgi çekici burçlarından biridir.

Yılan’ı tanımlarken yalnızca karakteristik özelliklerini değil, aynı zamanda Yılan’ın sembolizmini ve Çin kültüründeki anlamını bilmek gerekir.

Peki; yılan buru hangi ay? Yılan burcu özellikleri nelerdir? İştr Çin astrolojisinde yılan burcu hakkında bilgiler...

ÇİN TAKVİMİ YILAN BURCU NE ZAMAN

Çin astrolojisinde, Yılan burcu belirli bir yıl ile ilişkilidir, ancak bu yılın hangi ayda başladığı konusunda doğrudan bir kural yoktur.

Yılan burcu, Çin takvimine göre her 12 yılda bir tekrar eder.

Yılan yılı, bir yıl boyunca devam eder ve bu yılın başlangıcı Çin Yeni Yılı'na denk gelir. Örneğin, 2025 yılı Yılan yılı olacaktır.

Yılan yılı bir kez başladığında, o yıl boyunca, yani Çin takvimiyle belirtilen yıl boyunca Yılan burcu doğanlar bu burçta kabul edilir.

YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Yılan burcu insanları, derin düşünmeyi ve analiz yapmayı seven, son derece zeki bireylerdir. Yılanlar, her şeyin yüzeyine bakmak yerine, olayların ardındaki anlamları keşfetmeye çalışırlar.

Yılanlar, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azimle çalışırlar. Onlar için başarı sadece bir hedefe ulaşmakla ilgili değil, bu sürecin içinde derin bir anlam aramakla ilgilidir.

Yılan burcu insanları, özellikle karmaşık görevlerde ve uzun vadeli projelerde başarılı olabilirler.

Yılanlar, istediklerini elde etmek için başkalarının duygularını kullanma konusunda oldukça yeteneklidir.

Yılan, bir yandan gizemli ve kapalı bir kişilik sergilerken, diğer yandan çevresindekilere karizma ve etki bırakabilir.