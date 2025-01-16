2025 yılının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu! O modeller kapanın elinde kalıyor

Haber Merkezi

Otomobil piyasasındaki hareketlilik araç alım satımı yapan kişileri yakından ilgilendirdiği kadar araç sahibi olmak isteyen veya aracını yenilemek isteyen kişilerin de yakın takibinde yer alıyor.

Ocak ayı itibarıyla belirlenen listede, sıfır araçların fiyatları ikinci el araçlara yakın seviyelerde olması nedeniyle sıfır araçlara olan talebin artması dikkat çekiyor.

Otomobil üreticileri ise bu talebi karşılamak adına 2025 yılına özel kampanyalar ve esnek ödeme planları sunarak sıfır araç alımı daha cazip bir hal almışken yapılan araştırmalar sonucunda en ucuz sıfır otomobiller listelendi.

BU ARAÇLAR KAPANIN ELİNDE KALIYOR

Leapmotor T03: 999.000 TL

Hyundai i10: 1.010.000 TL

Kia Picanto: 1.033.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 1.099.000 TL

Renault Taliant: 1.103.000 TL

Opel Corsa Benzinli model: 1.172.900 TL

Renault Clio: 1.244.000 TL

BYD Dolphin: 1.284.500 TL

Dacia Jogger: 1.305.000 TL

Kia Stonic: 1.350.000 TL

Opel Corsa Elektrikli model: 1.395.900 TL

Toyota Yaris: 1.468.900 TL