2026 bayram tarihleri: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Dini gün ve gecelere ilişkin takvimi yakından takip eden milyonlarca vatandaş, yaklaşan bayramların tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geleceği, tatil planı yapacak olan çalışanlar, öğrenciler ve aileler için büyük önem taşıyor.

Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 bayram tarihleri…

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı, hafta sonunu da kapsaması nedeniyle özellikle kısa tatil planları açısından avantaj sağlıyor. Ramazan Bayramı gün gün şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü

KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ

2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önceki arefe günü 26 Mayıs Salı olarak takvimde yer alıyor. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, hafta ortasında başlayarak hafta sonuna kadar devam edecek. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Günü