2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerine Türkiye hangi torbada yer alacak? Kura çekimi ne zaman olacak?

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Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri bu kez ABD, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

Üç ülkenin birlikte düzenleyeceği bu dev turnuvada ise UEFA’ya bağlı ülkelerin yer alacağı torbalar ve kura çekim tarihi merak ediliyor.

Ülkelerin yer alacağı torbaların belli olmasının ardından kura tarihi için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerine Türkiye hangi torba da yer alacak? Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimi ne zaman?

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİNE TÜRKİYE HANGİ TORBA DA YER ALACAK?

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye 2. torbada yer alırken diğer ülkelerin yer alacağı torbalar FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye, 13 Aralık Cuma günü Zürih'te gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.