20'lik dişleri olan yaşadı: Servete dönüşüyor...

Yağmur Uçar

Yirmi yaş dişleri, yani 3. azı dişleri, aslında evrimsel olarak bir zamanlar insanın çiğneme işlevine katkıda bulunan dişlerdi. Ancak modern beslenme alışkanlıkları ve daha yumuşak gıdalarla, yirmi yaş dişlerinin işlevi azaldı.

Bu nedenle, günümüzde pek çok kişi için gereksiz olarak kabul edilebilir.

Fakat, bilim bu yargıyı değiştirmeye hazırlanıyor...

Yirmilik dişlerin pulpa kısmı, mezenkimal kök hücreler açısından zengin olabilir. Bu kök hücreler, vücutta farklı hücre türlerine dönüşebilme yeteneğine sahip olup, kemik, kıkırdak ve yağ gibi dokulara dönüşebilir.

Bu da onları Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklardan kalp rahatsızlıklarına kadar umut vadeden bir tedavi aracına dönüştürüyor.

BANKALAR KURULDU

Artık bazı diş klinikleri, çekilen yirmilik dişlerden kök hücre toplayarak özel biyobankalarda saklama hizmeti sunuyor.

ABD ve Avrupa’da yüzde 80’i aşan oranlarda önleyici çekimlerle ortadan kaldırılan bu dişler, artık bir çöp değil, yüksek tıbbi değer taşıyan bir hazine olarak görülüyor.

Yirmilik dişlerin saklanması, kişiye ileride ihtiyaç duyabileceği potansiyel tedaviler için kök hücre kaynağı sağlama amacı taşıyor.