21-22-23 Şubat iptal edilen uçuşlar: THY, AJet, Pegasus iptal edilen uçuşlar listesi

Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, havayolu ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Özellikle İstanbul ve çevresinde şiddetlenen kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanıyor.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceği bazı seferleri iptal ederken, Pegasus Havayolları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarını azaltma kararı aldı.

21-22-23 Şubat tarihlerinde uçuşu olan vatandaşlar, iptal edilen seferleri öğrenmek istiyor. İşte iptal edilen uçuşlar…

21-22-23 ŞUBAT İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

22 Şubat Cumartesi günü boyunca devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet bazı uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

THY, sitesinden yayınladığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihli, İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.”

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

PEGASUS İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ