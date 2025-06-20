21 Haziran'ın özelliği nedir? 21 Haziran'da ne olacak?

21 Haziran, yılın en uzun gündüzünün yaşandığı tarih olarak bilinir ve yaz gündönümüne denk gelir.

Bu özel günde güneş, Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelirken, kuzey yarımkürede yaz mevsimi resmen başlamış olur.

21 Haziran sadece mevsimsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda birçok kültürde ve toplumda kutlamalarla anılan özel bir gündür.

Antik çağlardan bu yana güneşin en tepede olduğu bu gün, doğayla iç içe yaşayan topluluklar için büyük anlam taşımıştır.

Peki 21 Haziran'da başka neler yaşanacak? İşte 21 Haziran 2025'in önemi ve detaylar..

21 Haziran 2025'te neler yaşanacak?

İşte 21 Haziran'da yaşanacak olaylar;

Yaz mevsimi başlıyor

21 Haziran itibarıyla Türkiye dahil olmak üzere kuzey yarımkürede yaz mevsimi resmen başlamış olacak. Hava sıcaklıkları artarken, tatil sezonu da hız kazanacak.

Gündüz süresi maksimuma ulaşıyor

İstanbul'da yaklaşık 15 saat 5 dakika gündüz yaşanacak. Güneş erken doğacak ve geç batacak. Bu durum, özellikle tarım ve enerji gibi sektörlerde önemli avantajlar sunuyor.

Güney yarımkürede kış başlıyor

21 Haziran, güney yarımkürede ise kış gündönümüne denk gelir. Arjantin, Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerde yılın en uzun gecesi yaşanır.

Doğal olaylara ilgi artıyor

Gökbilim meraklıları ve doğa gözlemcileri için 21 Haziran, güneş hareketlerinin net şekilde gözlemlenebileceği nadir günlerden biridir.