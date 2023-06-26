26-27 Haziran'da eczaneler açık mı, kaçta kapanacak? Bayram tatili kapsamında eczanelerin mesai saatleri merak ediliyor. İlaç almak isteyen vatandaşlar, özellikle 26-27 Haziran'da eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. İşte eczanelerin tatil mesaisi...

Eczane çalışma saatleri, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı arife günü ve bayram süresince eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? Hafta sonu eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri... Eczaneler açık mı? Eczaneler 26 Haziran Pazartesi günü ise normal şekilde hizmet verecek, Arife günü yarım gün mesai olacak. 27 Haziran Salı günü eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Bayram mesaisi Bayram günlerinde ise nöbetçi eczaneler açık olacak. Eczaneler mesai saatlerine 3 Temmuz Pazartesi günü dönecek.