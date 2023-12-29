28 Aralık reyting sonuçları: Hudutsuz Sevda reytingleri sildi süpürdü 28 Aralık 2023 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 Aralık Perşembe reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Sakla Beni yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.