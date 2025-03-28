28 Mart 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Süper Lig, TFF 1. Lig, Ligue 1, Bundesliga ve Portekiz Premier Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

28 Mart 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 28 Mart 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Süper Lig

16:00 Kayserispor - Hatayspor

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK

TFF 1. Lig

16:00 Boluspor - Bandırmaspor

16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK

20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor

20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor

Bundesliga

22:30 Bayer Leverkusen - Bochum

Ligue 1

22:45 RC Strasbourg - Lyon

Portekiz Premier Lig

23:15 Gil Vicente - Benfica

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Hüseyin Topuz
Seo Editor