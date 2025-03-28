28 Mart 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Süper Lig, TFF 1. Lig, Ligue 1, Bundesliga ve Portekiz Premier Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
28 Mart 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 28 Mart 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Süper Lig
16:00 Kayserispor - Hatayspor
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK
TFF 1. Lig
16:00 Boluspor - Bandırmaspor
16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK
20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor
Bundesliga
22:30 Bayer Leverkusen - Bochum
Ligue 1
22:45 RC Strasbourg - Lyon
Portekiz Premier Lig
23:15 Gil Vicente - Benfica