3 Temmuz İzmir-Çeşme yolu açık mı, kapalı mı? Yangında son durum! Tahliye ediliyor... İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Tatil bölgesi olan Çeşme için son durum ise yoğunlukla merak ediliyor. Peki; Çeşme yolu açık mı, kapatıldı mı? Yangında son durum ne? İşte detaylar...