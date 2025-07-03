3 Temmuz İzmir-Çeşme yolu açık mı, kapalı mı? Yangında son durum! Tahliye ediliyor...

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor...
Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor.
Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
Etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.
Çeşme'ye gidecek olan vatandaşlar, son duruma dair bilgileri araştırmaya başladı.
Peki, Çeşme yolu açık mı, kapalı mı? Çeşme yangın son durum...
İZMİR-ÇEŞME YOLU AÇIK MI 3 TEMMUZ 2025
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.
İzmir'in Çeşme otoyolunun ne zaman açılacağı şuan için henüz belli değil.