30 Ağustos ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Bu özel gün, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlandığı ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın kesin galibiyetle taçlandığı tarihi anı simgeliyor.

30 Ağustos, resmi tatiller arasında yer almakla birlikte, her yıl farklı etkinlikler ve törenlerle anılıyor.

Peki, 2025 yılında 30 Ağustos günü hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi gününe isabet eden bu önemli milli bayram nedeniyle haftalık tatil programında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak; kamu çalışanları ise izinli sayılacak. Bu özel günde, sağlık hizmetleri sunan hastaneler ve eczaneler ile noterler de kapalı durumda olacak.

Ancak, vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına eczane ve noterler nöbetçi sistemiyle hizmet vermeye devam edecek.