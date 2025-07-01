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30 Haziran reyting sonuçları: MasterChef Türkiye, Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz...

30 Haziran 2025 Pazar günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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30 Haziran reyting sonuçları: MasterChef Türkiye, Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 HAZİRAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

MasterChef Türkiye tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. Total’de ikinci sırada Aile Saadeti, üçüncü sırada ise Now Ana Haber yer aldı.

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