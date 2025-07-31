İstanbulda yükseköğrenim gören 30 yaş üzerindeki öğrenciler, artık öğrenci tarifesinden indirimli akbil (İstanbulkart) hakkından yararlanabilecek.

11 Temmuz 2024'te İBB Meclisi ve 25 Temmuz 2024'te UKOME tarafından alınan kararlarla, 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin indirim oranı yüzde 10'a düşürülmüştü.

Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bu kararları hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, yaş kriterine dayalı ayrımın eğitim düzeyi, eğitim türü veya gelir durumunu gözetmediğini ve eşitlik ilkesini ihlal ettiğini vurguladı.

Peki, 30 yaş üstü indirimli öğrenci akbili uygulaması ne zaman başlıyor?

İptal kararı 30 Temmuz 2025 tarihinde kesinleşti ve aynı gün itibarıyla uygulamaya geçildi.

30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 30 yaş üstü tüm öğrenciler, yaş sınırı olmaksızın tam indirimli öğrenci akbilinden yararlanabiliyor