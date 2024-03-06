3.000 TL emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? Bakan açıkladı... Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki ikramiyeler bayramdan önce verilecek mi? İşte detaylar...

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8. Yargı Paketi içerisinde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak edilmeye başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.

Bakan Işıkhan ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı konusunda da bazı açıklamalarda bulundu. Vedat Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını söyleyerek "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri geçmiş yıllarda tahsis numarasına göre hesaplara yatırıldı.

Emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor...