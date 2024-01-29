350 bin lirası olana Toyota'dan ticari araç! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu Toyota, otomobil tutkunlarını sevindirecek bir fırsatla geldi! Proace City Cargo modelini kaçırılmaması gereken bir fiyatla sunuyor. Yalnızca 350.000 TL peşinatla sahip olabileceğiniz bu araç, işlevselliği ve performansıyla dikkat çekiyor. İşte kampanyanın son tarihi…

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Otomobil tutkunlarına müjde! Toyota, Proace City Cargo modelinde kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Sadece 350.000 TL peşinatla sahip olabileceğiniz bu araç, performansı ve işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

Proace City Cargo, 2,0 litrelik dizel motor ve 6 ileri manuel şanzımanla maksimum 130 hp güç ve maksimum 300 Nm tork sağlıyor.

Bu model, 0'dan 100 km/saat hıza 11,2 saniyede ulaşıyor ve 180 km/saat azami hıza ulaşabiliyor. Ayrıca geniş iç hacmiyle de öne çıkan araç, 5,3 metre uzunluğu, 1,9 metre genişliği ve 1,4 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor.

1.500 kg'a kadar yük kapasitesine sahip olmasıyla özellikle ticari kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Ancak unutmayın, bu benzersiz fırsatın son tarihi belirlenmiş durumda. Toyota Proace City Cargo'nun cazip kampanyasını değerlendirmek için son tarihi kaçırmayın!

İşte kampanyanın detayları

Toyota, Proace City Cargo modeli için özel bir kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında, aracın toplam fiyatı olan 700.000 TL'lik bedelin yalnızca 350.000 TL'sini peşinat olarak ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Kalan 350.000 TL'lik tutar ise 36 ay taksite bölünerek taşıt kredisi şeklinde ödenebiliyor. Bu şekilde, peşin ödemede zorluk yaşayan müşterilere kolaylık sağlanmış oluyor.

Kampanya, 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Toyota'nın bu özel kampanyasıyla Proace City Cargo'ya sahip olmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor.