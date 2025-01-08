36 yıllık lezzet bitti! Fast food zincirleri Türkiye'den çekiliyor; İşte nedeni...

Yağmur Dinç

Dünyaca ünlü fast food zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın ana şirketi Yum! Brands, Türkiye'deki tüm restoranlarının franchise'ını alan İş Gıda A.Ş. ile yollarını ayırdı.

Şirket, İş Gıda'nın belirlenen standartlara uymaması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Yum! Brands'ın açıklamasına göre, İş Gıda A.Ş., uzun süredir devam eden desteklere rağmen şirketin belirlediği kalite ve hizmet standartlarını tutturamadı.

Bu durum, Türkiye'deki restoranların satışlarını olumsuz etkiledi ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açtı.

KAPATILACAK

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

Yum! Brands ayrıca "Türkiye'deki kapanmaların, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır" dedi.