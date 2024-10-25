3800 yıllık antik hastalık geri döndü: Nedeni fakirlik...

Yağmur Dinç

C vitamini eksikliğinden kaynaklanan ve herhangi bir zamanda denizcilik arasında yaygın olan 15. yüzyıl hastalığının yeniden hortladığı iddia edildi.

Dişlerin dökülmesine ve aşırı ağrılara yol açabilen iskorbüt hastalığının oranı, ABD'de 2016 ile 2020 yılları arasında üç kat artarak her 100.000 çocukta sekizden yaklaşık 27'ye yükseldi.

FAKİR HASTALIĞI

Hastalığın, büyük oranda yetersiz imkanlardan ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bu hastalığın M.Ö. 3.800'lü yıllarda Mısır'da başladığı düşünülen iskorbüt hastalığının ABD'de artış gösterdiği kaydediliyor.

Skorbüt, 1500'lü yıllarda belgelenmiş ve 16. ile 18. yüzyıllar arasında 2 milyondan fazla denizcinin ölümüne neden olmuştur.