39 ilçeye kötü haber geldi; Tamamen tükendi

Haber Merkezi

Kış mevsimi Türkiye'nin birçok şehrine beyaz örtüsünü sererken, İstanbul hala kara hasret.

Soğuk havaların etkisini artırdığı şu günlerde milyonlarca İstanbullu, gözlerini kar bulutlarına dikmiş durumda.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalar, bu özlemi bir süre daha uzatacak gibi görünüyor.

KAR İHTİMALİ %1’E İNDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Ocak ayı boyunca İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin sadece %1 olduğunu belirtti.

Yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da Ocak ayının geride kalan günlerindeki kar yağma ihtimali bu akşam itibarıyla %3'ten %1'e indi.” ifadelerini kullandı.