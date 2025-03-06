Yağmur Uçar

Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu.

Gürel’in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KALBİ DURDU

Tedavisinin Maslak Acıbadem Hastanesinde devam ettiği Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Gürel’in tedavisi Yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.