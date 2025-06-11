48 takımın 13'ü belli oldu! İşte 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler

Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkeler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Son olarak 2 ülke daha dev organizasyon için bileti kaptı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 16. hafta maçları oynandı.

Brezilya, Vinicius Junior'ın 44. dakikada attığı golle Paraguay'ı 1-0 yendi Ekvador ise Lima Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Peru ile 0-0 berabere kaldı.

Lider Arjantin'in 10 puan gerisinde olan 25'er puana sahip Brezilya ile Ekvador, grup maçlarının bitimine iki hafta kala 2026 FIFA Dünya Kupası'nı katılmayı garantiledi.

Bu sonuçların ardından 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'na katılacak 13 takım belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Peki şimdiye kadar 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler hangileri? İşte o takımlar...

- ABD (Ev sahibi)

- Kanada (Ev sahibi)

- Meksika (Ev sahibi)

- Brezilya

- Ekvador

- Avustralya

- Arjantin

- İran

- Japonya

- Ürdün

- Yeni Zelanda

- Güney Kore

- Özbekistan