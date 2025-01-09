Yağmur Dinç

SGK hizmet dökümü, bir çalışanın veya bir kişinin belirli bir kurumda veya kuruluşta geçen süre zarfındaki çalışma geçmişini, görevlerini ve çalıştığı pozisyonları detaylı bir şekilde gösteren resmi bir belgedir.

Emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir prim günü tamamlanması gerekir ve bu, hizmet dökümünde yer alan verilere göre belirlenir.

Hizmet dökümünde yer alan harfler de merak edilmektedir. Bu harfler, kişinin sigortalılık statüsünü ve çalışma durumunu gösteren kısaltmalardır.

İşte hizmet dökümünüzde dikkat etmeniz gereken harfler...

BU HARFLERE DİKKAT

SGK sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.

Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır.

"Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına gelir.