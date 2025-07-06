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5 Temmuz reyting sonuçları: Real Madrid - Borussia Dortmund maçı reytingleri devirdi

5 Temmuz 2025 Cumartesi günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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5 Temmuz reyting sonuçları: Real Madrid - Borussia Dortmund maçı reytingleri devirdi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 TEMMUZ CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları reytinglere damga vurdu. Real Madrid - Borussia Dortmund maçı AB ve ABC kategorilerinde zirveye oturdu.

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