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6 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

6 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum gündemde yer alıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..