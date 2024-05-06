6 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

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Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.
Altın fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne?İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.405,86 TL
Satış: 2.406,35 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.887,04 TL
Satış: 3.975,95 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 16.115,00 TL
Satış: 16.358,00 TL
Yarım altın
Alış: 7.749,78 TL
Satış: 7.951,89 TL
Altın ons
Alış: 2.313,29 Dolar
Satış: 2.313,63 Dolar