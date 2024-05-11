7 banka birleşti: TAM ATM nedir, nerelerde var? TAM ATM bankaları hangileri? Türkiye'de yeni bir ATM uygulaması hayata geçiriliyor. TAM ATM adı verilen sistem ile 7 banka, tek ATM'de birleşecek. Peki, TAM ATM nerelerde var? TAM ATM bankaları hangileri? İşte bilgiler...

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Açılımı Türkiye'nin ATM Merkezi olan TAM ATM, uygulamaya geçiriliyor.

ATM kullanan vatandaşlar için kolaylık sağlayacak olan TAM ATM, 7 bankayı ortak noktada buluşturuyor.

Birleştirici bir ATM yazılımıyla yönetilen, müşterilerin para çekme, para yatırma ve bakiye sorma gibi özellikleri olan TAM ATM uygulaması, merak konusu oldu.

Peki, TAM ATM nedir, nerede, hangi bankalar? İşte hakkında bilgiler...

TAM ATM nedir

Türkiye'de hizmet vermekte olan tüm kamu bankaları, "TAM" isimli yeni bir ATM sistemine geçiş yaptı. Ortak olarak çalışacak ATM'ler, masraf ve komisyon ücreti almayacaklar.

TAM ATM nerelerde

TAM ATM'leri Türkiye'nin 81 ilinde 5.600 noktaya kuruldu ve hizmet vermeye başladı. İlerleyen dönemde 19.000 noktada TAM ATM'si kurulması planlanıyor.

TAM ATM bankaları

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası

PTT ATM