7. HAFTA! Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 18 puan toplamayı başardı.

Öte yandan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise bu sezon oynadığı 6 maçta 9 puan topladı.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette Galatasaray 12, Alanyaspor ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Alanyaspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.