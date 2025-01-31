7 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, 31 Ocak - 2 Şubat şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 31 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 7 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

31 Ocak Cuma

20:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

1 Şubat Cumartesi

13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor

16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK

19:00 Pendikspor - Adanaspor

2 Şubat Pazar

13:30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

16:00 Amed SK - Sakaryaspor

19:00 Esenler Erokspor - Boluspor