7 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, 31 Ocak - 2 Şubat şifresiz maç programı...

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 31 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 7 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
31 Ocak Cuma
20:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
1 Şubat Cumartesi
13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor
16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK
19:00 Pendikspor - Adanaspor
2 Şubat Pazar
13:30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
16:00 Amed SK - Sakaryaspor
19:00 Esenler Erokspor - Boluspor