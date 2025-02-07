7 Şubat 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Süper Lig, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, La Liga ve İngiltere FA Cup'ta birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
7 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 7 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Süper Lig
20:00 Samsunspor - Hatayspor
TFF 1. Lig
20:00 Geneçlerbirliği - Esenler Erokspor
La Liga
23:00 Rayo Vallecano - Valladolid
Serie A
22:45 Como - Juventus
Bundesliga
22:30 Bayern Münih - Werder Bremen
Ligue 1
21:00 Nantes - Brest
23:05 PSG - Monaco
İngiltere FA Cup
23:00 Manchester United - Leicester City