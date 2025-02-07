7 Şubat 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Süper Lig, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, La Liga ve İngiltere FA Cup'ta birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

7 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 7 Şubat 2025 Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Hatayspor

TFF 1. Lig

20:00 Geneçlerbirliği - Esenler Erokspor

La Liga

23:00 Rayo Vallecano - Valladolid

Serie A

22:45 Como - Juventus

Bundesliga

22:30 Bayern Münih - Werder Bremen

Ligue 1

21:00 Nantes - Brest

23:05 PSG - Monaco

İngiltere FA Cup

23:00 Manchester United - Leicester City

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Hüseyin Topuz
Seo Editor