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81 il için yeni tarih verildi: Kuvvetli geliyor...

81 il için yeni tarih verildi: Kuvvetli geliyor... Kış aylarında bahar havası yaşayan Türkiye için sevindiren haber geldi. Meteoroloji uzmanları hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın gelişini duyurdu.