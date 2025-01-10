81 il için yeni tarih verildi: Kuvvetli geliyor...

Haber Merkezi
Kış mevsiminde bahar sıcaklıklarını yaşayan Türkiye için beklenen haber geldi.
Meteoroloji uzmanları, hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın yurda giriş yapacağını açıkladı.
Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini soğuk hava ve gri gökyüzüne bırakacak.
TÜRKİYE NEFES ALACAK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Balkanlar üzerinden yağışların geleceğini açıkladı.
Hafta sonunu işaret eden Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yüksek basınçtan ve zamansız yalancı bahardan kurtuluyoruz az kaldı. Hafta sonundan itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. Gri gökyüzlü günler başlayacak."