81 ilde gıda yardımı yapılacak: Başvuru yağıyor…

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü yardım programını 2025 yılında da sürdürüyor.

Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden dar gelirli ailelere yönelik olarak yapılan gıda yardımları, bu yıl daha geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek.

Bakanlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için yardım bütçesi artırılırken, başvuru koşulları da yeniden düzenlendi.

Böylece, daha fazla vatandaşın bu destekten faydalanması hedefleniyor. İşte başvuru şartları ve detaylar…

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar,

Sosyal güvencesi olsa bile hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir 7.368 TL'nin altında olan vatandaşlar yardımdan faydalanabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte ikamet ettikleri bölgede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) şahsen başvuruda bulunabilirler. Başvurular, vakıf yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen ailelere yardımlar ulaştırılacaktır.