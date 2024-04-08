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81 ilin tamamını sardı! Herkes hazır olsun; geldiği gibi gidecekler

81 ilin tamamını sardı! Herkes hazır olsun; geldiği gibi gidecekler Son dönemde Türkiye'yi saran felaketle ilgili uzmanlardan yeni haber geldi. 81 ilde girmedik bölge kalmamıştı. Resmen doğaya salındı, geldiği gibi geri gidecekler.