81 ilin tamamını sardı! Herkes hazır olsun; geldiği gibi gidecekler

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Son dönemde aşırı artan sıcaklıklar, tehlikeleri de beraberinde getirdi.
Halk arasında gaz çıkaran böcek olarak bilinen ve hızla tüm şehirlere yayılan korkarcalar artık tarihe karışacak.
Uzmanlar müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Çok yakında arkalarına bakmadan Türkiye’yi terk edecekler.
Büyük kapışma başlıyor
Hava Forum, sosyal medya hesabından gaz çıkaran böceklere karşı 100.000 adet özel görevli samuray yaban arısının doğaya salındığını duyurdu.
Bu arılar ve gaz çıkaran böcekler arasında büyük mücadele başladı. İşte Hava Forum'un paylaşımı: