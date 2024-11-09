9 Kasım Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

9 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Antalyaspor - Bodrum FK

16:00 Hatayspor - Gaziantep FK

19:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19:00 Adana Demirspor - Eyüpspor

İngiltere Premier Lig

18:00 Wolverhampton - Southampton

18:00 West Ham United - Everton

18:00 Crystal Palace - Fulham

18:00 Brentford - Bournemouth

20:30 Brighton & Hove Albion - Manchester City

23:00 Liverpool - Aston Villa

İtalya Serie A

17:00 Venezia - Parma

20:00 Cagliari - Milan

22:45 Juventus - Torino

Fransa Ligue 1

19:00 RC Strasbourg - Monaco

21:00 Lens - Nantes

23:00 Angers - PSG

Almanya Bundesliga

17:30 St. Pauli - Bayern Münih

17:30 Werder Bremen - Holstein Kiel

17:30 Bochum - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

20:30 RB Leipzig - Mönchengladbach

İspanya La Liga

16:00 Real Madrid - Osasuna

18:15 Villarreal - Deportivo Alaves

23:00 Leganes - Sevilla