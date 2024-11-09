9 Kasım Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
9 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.
Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Antalyaspor - Bodrum FK
16:00 Hatayspor - Gaziantep FK
19:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19:00 Adana Demirspor - Eyüpspor
İngiltere Premier Lig
18:00 Wolverhampton - Southampton
18:00 West Ham United - Everton
18:00 Crystal Palace - Fulham
18:00 Brentford - Bournemouth
20:30 Brighton & Hove Albion - Manchester City
23:00 Liverpool - Aston Villa
İtalya Serie A
17:00 Venezia - Parma
20:00 Cagliari - Milan
22:45 Juventus - Torino
Fransa Ligue 1
19:00 RC Strasbourg - Monaco
21:00 Lens - Nantes
23:00 Angers - PSG
Almanya Bundesliga
17:30 St. Pauli - Bayern Münih
17:30 Werder Bremen - Holstein Kiel
17:30 Bochum - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund
20:30 RB Leipzig - Mönchengladbach
İspanya La Liga
16:00 Real Madrid - Osasuna
18:15 Villarreal - Deportivo Alaves
23:00 Leganes - Sevilla