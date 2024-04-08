9 Nisan Salı Arife günü eczaneler açık olacak mı? Eczaneler bayram boyunca nasıl çalışacak?

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tatil yapan kurumlar ve açık olacak kurumlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu araştırmalar arasında belki de en önemlisi olan eczanelerin açık olup olmayacağı en önemlisi diyebiliriz.
9 günlük bayram sebebiyle kapalı olacak kurumların araştırması tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? Yarın arife günü eczaneler açık mı? İşte, 8 Nisan (bugün) ve 9 Nisan arife günü eczanelerin çalışma saatleri…
8 nisan Pazartesi bugün eczaneler açık mı?
Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da eczanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Eczaneler, kamu kurumu olmadığından 8 Nisan Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olmaya devam edecek.
Peki bayramda eczaneler kapalı mı? Aride günü açık olacak mı?
9 Nisan Salı arife günü olduğundan Eczaneler yarım gün açık olacak. Bayram tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.