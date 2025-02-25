A Spor'da futbol şöleni! 5 maç şifresiz olarak ekrana geliyor...

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması bu hafta oynanacak üçüncü ve son hafta maçlarıyla sona erecek. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor.

A Spor'un 25-27 Şubat tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

İşte bu hafta A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...

25 Şubat Salı

15:00 Antalyaspor - Beşiktaş (A Spor)

26 Şubat Çarşamba

20:30 Trabzonspor - Rizespor (A Spor)

27 Şubat Perşembe

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (A Spor)

19:00 Eyüpspor - Başakşehir (A Spor)

19:00 Galatasaray - Konyaspor (ATV)