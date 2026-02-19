ABD'de yollara turuncu şeritler çizildi: İşte anlamı...

ABD'de özellikle Kaliforniya otoyollarında son dönemde dikkat çeken bir detay var.

Turuncu yol şeritleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Yol çalışmalarının yoğun olduğu güzergâhlarda kullanılan bu renkli işaretlemelerin, sürücü farkındalığını belirgin biçimde yükselttiği ve hız davranışlarını olumlu yönde etkilediği bildiriliyor.

İŞTE NEDENİ

Kaliforniya’da hayata geçirilen uygulama, California Department of Transportation (Caltrans) tarafından yürütülüyor.

Klasik beyaz yol çizgilerinin yanına veya üzerine eklenen parlak turuncu işaretler sayesinde sürücülere güçlü bir görsel uyarı verilmesi amaçlanıyor.

Özellikle yol bakım çalışmaları, geçici şerit daralmaları ve hız sınırı değişikliklerinde bu renklerin daha hızlı fark edilmesi hedefleniyor.

Purdue Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, turuncu şeritlerin kullanıldığı bölgelerde şeritten çıkma kaynaklı kazaların %74 gibi devasa bir oranda azaldığını kanıtlıyor.

İngiliz basınında yer alan The Sun kaynaklı haberlere göre ekipler, mevcut çizgileri tamamen silmek yerine iki ayrı teknik uyguluyor.

İlk yöntemde turuncu çizgiler beyaz şeritlerin yanına ekleniyor.

Diğer yöntemde ise beyaz çizgilerin önüne dikey turuncu işaretler yerleştirilerek daha yüksek kontrast sağlanıyor.