Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off heyecanı başlıyor.

Fenerbahçe, Kadıköy’de İngiliz temsilcisi Nottingham Forest’ı konuk ederek tur için kritik bir sınava çıkacak.

Kısa süre önce teknik direktörlük görevine Vitor Pereira’yı getiren Premier Lig ekibi karşısında avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertlilerde gözler maç saatine ve yayın bilgilerine çevrildi.

Peki Fenerbahçe - Nottingham Forest karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, 19 Şubat Perşembe günü Chobani Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 20.45’te başlayacak kritik randevuda düdük İsviçreli hakem Sandro Scharer’de olacak.

Karşılaşmada Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Avrupa arenasındaki bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı canlı izle



