Kronik hastalar dikkat! Hangi ilaç ve tedavi orucu bozar, hangisi bozmaz?

Ramazan ayının manevi ikliminde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş için sağlık ve oruç arasındaki denge büyük önem taşıyor.

Özellikle düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kronik hastalar, "Tedavim orucuma engel mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, göz damlası, insülin iğnesi, dilaltı hapları, diyaliz uygulamaları gibi ilaç ve tedavi yöntemleri orucu bozar mı?

Diyanet bu tereddütlere son noktayı koydu.

İLAÇ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

İnsülin ve Tedavi Edici İğneler: Şeker hastalarının kullandığı insülin iğneleri ve gıda takviyesi içermeyen ağrı kesici/tedavi edici enjeksiyonlar orucu bozmaz.

Göz, Kulak ve Burun Damlaları: Bu damlalar yeme-içme kapsamına girmediği ve mideye ulaşan miktar yok denecek kadar az olduğu için oruca engel teşkil etmez.

Dilaltı Hapları: Doğrudan ağız dokusu tarafından emilip mideye ulaşmadan kana karıştığı için kalp hastalarının kullandığı dilaltı hapları orucu bozmaz.

Diyaliz İşlemleri: Vücuda dışarıdan gıda içerikli bir sıvı verilmediği sürece hemodiyaliz orucu bozmaz; ancak sıvı/gıda takviyesi yapılan diyaliz türleri orucu bozar.

Endoskopi ve Kolonoskopi: Cihazın kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ veya gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi şartıyla bu işlemler orucu bozmaz. Ancak genellikle temizlik amaçlı su verildiği için bu işlemlerin orucu bozduğu kabul edilir.